Alex Jones, autor de teorias de conspiração, regressa ao X

A rede social X reativou a conta do conspiracionista de extrema-direita Alex Jones. A conta tinha sido suspensa há cinco anos e o seu regresso acontece depois do dono do X, Elon Musk, ter promovido uma sondagem.







Tyler Sizemore/Hearst Connecticut Media/Pool via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"As pessoas decidiram e assim deve ser", escreveu Musk num post de resposta ao resultado da sondagem por si promovida no sábado. Perto de dois milhões de votos foram registados e cerca de 70% decidiram a favor do seu regresso.A Reuters tentou obter reações por parte do X e do próprio Alex Jones mas até ao momento nenhuma das partes reagiu. A conta de Alex Jones já aparece visível com o seu último post datado de 6 de setembro de 2018, quando foi banido por não cumprir as políticas de comportamento. Na mesma altura a sua página de desinformação e notícias falsas, Infowars, também foi suspensa, e ainda não é possível perceber se também vai ser reativada.A expulsão do então Twitter aconteceu semanas depois da Apple, Google, YouTube e Facebook terem suspendido as contas de Alex Jones, defendendo que este não cumpria os standards das comunidades. Estas plataformas mantém a suspensão, enquanto Musk tem vindo a reverter estas sanções desde que tomou posse da rede social. Um dos regressos foi do ex-presidente do EUA Donald Trump, suspenso por ter divulgado informações falsas sobre as eleições presidenciais de 2020.Alex Jones divulgou teorias de conspiração sobre o tiroteio na escola Sandy Hook, pelas quais foi condenado a pagar 1,5 milhões de dólares em indemnizações às famílias das vítimas, por ter afirmado que as crianças eram atores que encenaram o tiroteio como parte de um plano do governo para acabar com as armas. Depois de ter sido condenado, Jones declarou estar falido para não pagar