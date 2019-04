Santos Ferreira aprovou 8 das operações mais ruinosas da Caixa

O ex-presidente da CGD participou em conselhos de crédito que aprovaram alguns dos financiamentos mais prejudiciais ao banco público, antes de ir para o BCP.

Carlos Santos Ferreira, ex-presidente da CGD que depois da guerra de poder se transferiu para o BCP, participou em conselhos de créditos que aprovaram oito das operações mais ruinosas do banco público: Investifino e Finpro, de Manuel Fino; Joe Berardo; Grupo Lena; La Seda; Opway; Quinta do Lago e Vale do Lobo.



