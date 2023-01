Ex-secretária de Estado Rita Marques já não vai trabalhar na Fladgate

A ex-secretária de Estado do Turismo revelou na rede social LinkedIn ter abdicado do cargo na gestora hoteleira.

A ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques recusou o cargo de administradora no grupo The Fladgate Partnership, em que ficaria à frente da divisão dos hotéis e do turismo da dona da Taylor’s.





O anúncio foi feito pela própria na rede social LinkedIn.

Na declaração, Rita Marques aproveita ainda para se defender dizendo que as notícias que têm vindo a público nos últimos dias "não se coadunam com os valores" que defende, lembrando que a sua carreira profissional "tem sido sempre pautada pela competência, pelo rigor, por estritos princípios e valores éticos, e pelo cumprimento incondicional da lei".