CEO da TAP vai ao Parlamento falar sobre indemnização a Alexandra Reis

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, vai ser ouvida em Parlamento, na próxima quarta-feira, dia 18, de manhã, sobre o caso da indemnização paga pela transportadora aérea à ex-administradora Alexandra Reis.







Christine Ourmières-Widener CEO da TAP

Demita urgentemente a administração da TAP antes que a administração da TAP o demita a si

A audição foi requerida pelo Chega, conforme consta no site do Parlamento.O primeiro ministro, António Costa, disse esta quarta-feira, no debate de política geral que Alexandra Reis devia ter devolvido parte da indemnização que recebeu da TAP quando foi nomeada para a NAV.O Deputado do Chega Filipe Melo dirigiu, esta quarta-feira, ao primeiro-ministro um conselho: "".Em atualização.