Segurança Social passa a aceitar pagamentos por MB Way

A Segurança Social começa a partir de hoje a aceitar pagamentos por MB Way, num processo que será gradual entre os serviços e cujo objetivo é facilitar o cumprimento das obrigações, avançou fonte oficial da tutela à Lusa.

A partir de hoje, passa a estar disponível no portal da Segurança Social o novo canal de pagamento por MB Way.

Na terça-feira, esta possibilidade é também alargada à aplicação móvel ('app') da Segurança Social.

O objetivo é facilitar o cumprimento das obrigações por parte dos cidadãos e empresas, reduzindo o risco de atrasos e penalizações.

"A introdução do MB WAY como novo canal de pagamento da Segurança Social representa um passo significativo na modernização dos serviços públicos, aproximando o Estado das pessoas, com soluções mais simples, rápidas e adaptadas ao quotidiano dos cidadãos", afirma o presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, Luís Farrajota, numa nota escrita, enviada à agência Lusa.

Com estas medidas, o instituto espera uma redução de cerca de 70% dos pagamentos feitos presencialmente nos espaços de atendimento ao público da Segurança Social (cerca de 500 mil pessoas).

No ano passado, mais de 700 mil pessoas deslocaram-se a um balcão da Segurança Social para pagar as suas contribuições, sendo que este ano já foram registados mais de 200 mil atendimentos.

Já no que toca especificamente aos trabalhadores de serviço doméstico, o pagamento por MB Way fica disponível no portal da Segurança Social a partir de quinta-feira.

O Instituto de Informática da Segurança Social espera, deste modo, uma "redução total dos pagamentos presenciais em tesourarias, para este serviço".

Os trabalhadores de serviço doméstico podem atualmente pagar as suas contribuições à Segurança Social através de 'homebanking' multibanco e presencialmente.

Mas foram identificados constrangimentos nestas modalidades, pelo que o instituto liderado por Luís Farrajota considera que estas dificuldades "evidenciam a necessidade de uma simplificação significativa, especialmente para este grupo de trabalhadores".

"Em 2024, o pagamento efetuado na tesouraria para estes trabalhadores representou 30% dos pagamentos. Este ano de 2025, a situação mantém-se", acrescenta.

Os pagamentos à Segurança Social por MB Way estavam previstos arrancar em 2026, mas o Governo decidiu antecipar, à luz das medidas que têm sido implementadas para simplificar a relação com a Segurança Social e a aposta no digital, permitindo também reduzir as filas de espera nos atendimentos presenciais.

No final de abril, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, tinha indicado que o programa de digitalização que está a ser implementado, designado "Primeiro Pessoas", permitiu retirar 450 mil pessoas do atendimento presencial desde janeiro.

Na nota escrita e enviada à Lusa, a ministra realça que "a nova opção de pagamento por MB WAY é mais um passo decisivo dos vários que ainda serão dados este ano" para facilitar a relação com a Segurança Social, e reitera que o programa de transformação digital "está a poupar tempo às pessoas e empresas".