Von der Leyen e Trump reúnem-se na Escócia este fim de semana

25 de julho de 2025
O encontro entre ambos, anunciado pela líder do Executivo Comunitário nas redes sociais, alimenta as expectativas de que o bloco e a maior economia mundial poderão estar perto de chegar a um acordo comercial.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente norte-americano, Donald Trump, irão reunir-se este domingo, dia 27 de julho, na Escócia.

"Na sequência de uma boa conversa com [Trump], concordámos em reunir-nos na Escócia no domingo para discutir as relações comerciais transatlânticas e como podemos mantê-las fortes", publicou von der Leyen nas redes sociais.

O encontro entre ambos alimenta as expectativas de que o bloco e a maior economia mundial poderão estar perto de chegar a um acordo comercial. Isto numa altura em que se especula que este possível entendimento passe pela aplicação de tarifas de 15% sobre a maioria das importações norte-americanas provenientes do seu maior parceiro comercial.

O acordo, avançou o Financial Times durante esta semana, poderá ser semelhante ao alcançado entre o Japão e os EUA.

A informação partilhada pela líder do Executivo Comunitário na rede social X chega depois de Trump ter dito, esta sexta-feira, que "há 50-50 de hipóteses, talvez menos do que isso, mas uma hipótese de 50% de fazermos um acordo com a UE".

Von der Leyen viajará para a Escócia, onde Trump estará a passar um fim de semana a jogar golfe e a encontrar-se com funcionários britânicos que pressionam a Administração norte-americana para que reduza as tarifas sobre o aço e o whisky, de acordo com o jornal britânico.

