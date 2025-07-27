Sábado – Pense por si

Secretário do Comércio dos EUA garante que tarifas vão ser aplicadas a 1 de agosto

Lusa 27 de julho de 2025 às 16:59
Trump tem hoje previsto um encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, para tentar alcançar um acordo de princípio para evitar uma guerra comercial entre as duas partes.

O secretário do Comércio dos Estados Unidos avisou este domingo que o prazo de 1 de agosto, previsto para a entrada em vigor das tarifas anunciadas por Donald Trump, será mantido. "Sem prolongamento, sem mais atrasos. No dia 1 de agosto, as tarifas serão fixadas. Vão entrar em vigor", afirmou Howard Lutnick, em declarações ao canal de televisão Fox News Sunday.

No entanto, sublinhou que os parceiros comerciais dos EUA vão poder "continuar a falar com o presidente Trump depois de 1 de agosto".

Dezenas de países estão a ser afetados por um aumento das tarifas aduaneiras aplicadas por Washington. Em vésperas da data limite, a política económica de Trump entra numa semana decisiva, com o presidente norte-americano a usar as tarifas como principal instrumento de negociação desde que regressou à Casa Branca, a 20 de janeiro.

Donald Trump tenciona avançar com tarifas de 30% sobre os produtos europeus. "A questão é: será que eles [os europeus] vão oferecer ao presidente Trump um acordo suficientemente bom para que renuncie às tarifas de 30%?", disse Lutnick.

"Eles esperam chegar a um acordo, mas cabe ao presidente Trump, que é o líder na mesa de negociações, decidir", acrescentou.

Donald Trump considerou que há 50% de hipóteses de se chegar a um acordo comercial com a UE.

Segundo fontes diplomáticas, as duas partes estão a avançar para um eventual compromisso de uma taxa de 15% sobre produtos europeus, semelhando ao aplicado no acordo alcançado esta semana entre os EUA e o Japão.

Tópicos Tarifas Donald Trump Estados Unidos Comissão Europeia União Europeia
