Eras Tour leva Taylor Swift ao 'clube dos multimilionários'

A Eras Tour, digressão que passará por Lisboa nos dias 24 e 25 de maio, e o filme-concerto sobre a mesma, que arrecadou 116 milhões em receita de bilheteiras no fim de semana de estreia, originaram um património líquido de mais de 1,1, mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros).A análise "cuidada" da Bloomberg é baseada nos "ativos e rendimentos que podem ser confirmados ou identificados a partir de números divulgados publicamente" avança que foram os 53 concertos da digressão norte-americana que a fizeram atingir este estatuto.Para a análise foram também consideradas as suas cinco casas, avaliadas em aproximadamente 104 milhões de euros, as suas produções musicais, que desde que adquiriu os direitos de todos os seus álbuns e canções em 2009 já arrecadou quase 380 milhões de euros, os acordos com o YouTube e Spotify, que lhe valeram 115 milhões de euros, e outros fatores como as comissões pagas aos seus agentes e funcionários.É importante notar que esta análise é feita numa altura em que a Eras Tour ainda não vai a meio por isso a sua fortuna promete crescer ainda mais.Não foi apenas a cantora de 33 anos que ficou a ganhar com a Eras Tour, o impacto económico da digressão foi tão grande que o PIB dos Estados Unidos da América aumentou em 4,3 mil milhões de dólares.