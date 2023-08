Taylor Swift distribui lucros e oferece 50 milhões de euros à sua equipa

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Técnicos, motoristas, bailarinos e muitos outros trabalhadores da The Eras Tour receberam um bónus financeiro referente aos lucros do evento. Taylor Swift, que tem esgotado concertos por todo o mundo, decidiu partilhar mais de 55 milhões de euros com os vários elementos da sua equipa em forma de agradecimento.







REUTERS/Simon Dawson/File Photo

De acordo com a revista People, a digressão arrancou no mês de março no Arizona e já arrecadou perto de 12 milhões de euros. Mas as estimativas apontam que possa continuar a crescer e chegar ao mil milhões.Anteriormente, a TMZ já havia noticiado que a artista tinha pagado a cada um dos seus motoristas mais de 90 mil euros, um valor que certamente irá "mudar vidas"."Gravei este álbum quando tinha 32 anos e as memórias que ele me trouxe enchem-me de nostalgia e gratidão. Pela vida, pela minha equipa, pelo facto de ter conseguido resgatar o meu trabalho. Obrigado milhões de vezes, por todas as memórias", escreveu a artista no Instagram.Com uma setlist composta por músicas que abrangem toda a carreira da artista, o espetáculo tem encantado os fãs e passará por Lisboa nos dias 24 e 25 de maio do próximo ano.