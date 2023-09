Filme-concerto de Taylor Swift chega às salas portuguesas em outubro

Performance filmada de The Eras Tour estreia no dia 13 de outubro. Bilhetes já estão à venda

Se não conseguiu bilhete para a vinda de Taylor Swift a Portugal em 2024, terá uma oportunidade diferente de experienciar a atual digressão da cantora. Taylor Swift: The Eras Tour, filme-concerto do espetáculo holístico da cantora, vai ser exibido nas salas portugesas.



Realizado por Sam Wrench, responsável por filmes-concerto de Billie Eilish e Lizzo, o filme foi gravado nas três primeiras datas de Los Angeles da The Eras Tour, de 3 a 5 de agosto, no SoFi Stadium, e compreende 168 minutos do espetáculo de mais de três horas e 44 canções, divididas em 10 atos que representam os dez álbuns de estúdio de Swift.





O espetáculo será exibido em todos os Cinemas NOS do País no dia 13 de outubro, às 18h, com sessões ainda por anunciar também nos dias 14 e 15, e terá o custo de €13,13 - o número da sorte da cantora, que definiu pessoalmente o preço dos bilhetes. As sessões contam ainda com tecnologia de som Dolby Atmos, e serão exibidas nos formatos IMAX e XVision nas salas que o suportarem.Veja aqui o trailer de Taylor Swift: The Eras Tour: