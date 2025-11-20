O documento explica que a redução se registou em todas as regiões, tendo a Madeira apresentado o recuo mais relevante (-19,1%).
O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu
tanto comparação com o que acontecia há um ano como em comparação com o mês
anterior, ficando de novo abaixo das 300 mil pessoas.
Desempregados inscritos no IEFP recuam 4,7% face a outubro do ano passadoJoão Cortesão
A redução foi de 4,7% face a outubro do ano passado, para 297,7 mil pessoas, de
acordo com os dados divulgados na síntese mensal do Instituto de Emprego e de Formação
Profissional (IEFP).
A série mostra que se trata da
redução homóloga mais acentuada em dois anos e meio ou seja, desde abril de
2023. O documento explica que a redução se registou em todas as regiões, tendo
a Madeira apresentado o recuo mais relevante (-19,1%).
Face a setembro deste ano, o número de desempregados
registados no final do mês também caiu 1,6%. “Relativamente ao mês anterior, o
mês de outubro registou diminuição nas regiões do Norte, Centro e Lisboa e Vale
do Tejo, contudo aumentou nas restantes, sendo o aumento mais expressivo na
região do Algarve (+19%)”, lê-se na síntese.
Estes dados dizem respeito ao número de desempregados
registados no final do mês (o chamado “stock”) que reflete essencialmente o
número de pessoas que estão desempregadas e disponíveis para trabalhar.
Há perto de 75 mil pessoas que estão antes “ocupadas”, ou
seja, integradas em programas de emprego ou formação profissional, numa subida em
cadeia (+6,6%) mas redução em termos homólogos (-3,3%).
Se olharmos antes para os que ao longo do mês de outubro se foram
registando nos centros de emprego (o chamado “fluxo”) também há uma quebra. O mesmo documento explica que ao longo do mês passado se
registaram nos centros de emprego 54 mil pessoas que ficaram desempregadas, num
recuo quer em termos homólogos (-2,6%) quer face a setembro (-6,8%).
