Desempregados inscritos no IEFP recuam 4,7%

O documento explica que a redução se registou em todas as regiões, tendo a Madeira apresentado o recuo mais relevante (-19,1%).

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu tanto comparação com o que acontecia há um ano como em comparação com o mês anterior, ficando de novo abaixo das 300 mil pessoas.



A redução foi de 4,7% face a outubro do ano passado, para 297,7 mil pessoas, de acordo com os dados divulgados na síntese mensal do Instituto de Emprego e de Formação Profissional (IEFP).

A série mostra que se trata da redução homóloga mais acentuada em dois anos e meio ou seja, desde abril de 2023. O documento explica que a redução se registou em todas as regiões, tendo a Madeira apresentado o recuo mais relevante (-19,1%).

Face a setembro deste ano, o número de desempregados registados no final do mês também caiu 1,6%. “Relativamente ao mês anterior, o mês de outubro registou diminuição nas regiões do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo, contudo aumentou nas restantes, sendo o aumento mais expressivo na região do Algarve (+19%)”, lê-se na síntese.

Estes dados dizem respeito ao número de desempregados registados no final do mês (o chamado “stock”) que reflete essencialmente o número de pessoas que estão desempregadas e disponíveis para trabalhar.

Há perto de 75 mil pessoas que estão antes “ocupadas”, ou seja, integradas em programas de emprego ou formação profissional, numa subida em cadeia (+6,6%) mas redução em termos homólogos (-3,3%).

Se olharmos antes para os que ao longo do mês de outubro se foram registando nos centros de emprego (o chamado “fluxo”) também há uma quebra. O mesmo documento explica que ao longo do mês passado se registaram nos centros de emprego 54 mil pessoas que ficaram desempregadas, num recuo quer em termos homólogos (-2,6%) quer face a setembro (-6,8%).