Lufthansa avança para a TAP e já entregou manifestação de interesse

A Lufthansa já entregou a manifestação de interesse pela TAP. O grupo alemão foi o segundo principal concorrente a fazê-lo já depois da Air France-KLM.



O grupo liderado por Carsten Spohr revelou esta quinta-feira que já enviou a comunicação à Parpública, que está responsável por gerir o processo de venda da companhia aérea portuguesa, posicionando-se oficialmente na corrida.

O grupo alemão vinha a manifestar-se interessado pela TAP desde 2024, quando o processo de privatização esteve para ser lançado. Mesmo com "avanços e recuos", como Spohr descreveu em julho, a Lufthansa manteve o pé firme no interesse e nem quando a indemnização estimada em 300 milhões de euros aos tripulantes saltou para cima da mesa assustou o grupo de avião.

Ao longo dos meses, quando questionado pelo Negócios, o grupo Lufthansa sempre manifestou "forte e duradouro interesse" pela companhia de bandeira portuguesa, e quando o caderno de encargos foi partilhado pelo Governo, a equipa de Carsten Spohr avaliou a "potencial participação e investimento", guiando-se pelo "interesse estratégico na TAP". Depois de "analisads cuidadosamente as especificações publicadas", o grupo decidiu agir e não perder a oportunidade de ficar com uma das últimas companhias que se encontra sozinha no mercado.

Defendendo a consolidação do setor da aviação em Portugal, a Lufthansa vinha a posicionar-se como "o melhor parceiro para a TAP" por ambos serem membros da Star Alliance, aliado ao forte investimento que está a fazer em Santa Maria da Feira com a instalação da Lufthansa Technik, uma fábrica de reparação de peças de aeronaves. Ainda assim, o ex-ministro da Economia, Pedro Reis, separou os dois investimentos, dando a entender que o investimento perto do Porto não beneficiava o grupo na corrida pela TAP.

De recordar que a Lufthansa adquiriu, em janeiro de 2025, 41% da companhia ITA Airways, num investimento de 325 milhões de euros, sendo o sócio minoritário, uma vez que o governo italiano manteve o controlo de 59% da companhia. Ainda este ano, o grupo tentou fechar a compra de uma posição minoritária, na ordem dos 25% por 240 milhões de euros, pela Air Europa, mas desistiu, optando por se concentrar no processo da TAP, e a Turkish Airlines avançou com a compra desta.