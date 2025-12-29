Sábado – Pense por si

Primorosa D’ Alvalade: diferentes gerações, a mesma pista de dança

As grutas artificiais ainda atraem clientela e até servem de décor para filmes. O nome inspirou-se numa leitaria para escapar aos revolucionários do pós-25 de Abril. Por vontade do fundador, a noite continua a fechar com o My Way, de Frank Sinatra. No último sábado, 27, comemorou o seu 51º aniversário. Veja o vídeo.

Aquela cave de 400 m2 permanece intocável, como um museu vivo da história da noite de Lisboa. Não faltam recantos na velhinha discoteca Primorosa d’Alvalade, que no último sábado, 27, comemorou o seu 51º aniversário. A descida às grutas artificiais é fria, mas o ambiente é acolhedor, não fosse a Primorosa especialista em revisitar os clássicos na pista de dança, com a decoração de origem. Desde sempre, recebeu tios e tias, cantores, bandas internacionais, atores, humoristas, apresentadores, políticos e empresários. Sobreviveu a modas e regimes, até serviu de décor para filmes, como Variações (2019) e Playback (filmado em 2025 e com estreia prevista para o Verão de 2026), biopics dos cantores António Variações e Carlos Paião, respetivamente.

