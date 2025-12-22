Desempregados inscritos caem 7% num ano e sobem ligeiramente em cadeia

Centros de emprego tinham no final de novembro 299 mil desempregados inscritos, menos 7,2% do que em período homólogo. Face ao mês anterior, o número aumentou 0,6%. Novas inscrições em queda.

Os centros de emprego tinham no final de novembro 299 mil desempregados inscritos, menos 7,2% do que em novembro do ano passado, o que corresponde a menos 23 mil pessoas, revelam os dados divulgados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).



IEFP, pessoas, desemprego

Face ao mês anterior, o de outubro, houve uma subida de 0,6% ou de 1.730 pessoas, revela a síntese mensal.

A nível regional, "com exceção do Algarve, o desemprego diminuiu em termos homólogos", tendo a queda mais expressiva sido observada na Madeira (-17,5%).

Contudo, face ao mês anterior, caiu na região Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo, tendo aumentado nas restantes, sendo a subida mais expressiva na região do Algarve (+58,8%), onde há agora mais de 19 mil pessoas inscritas.

Estes números referem-se aos desempregados inscritos e disponíveis para trabalhar no final do mês de novembro (o chamado "stock"). Olhando para os que se inscreveram ao longo do mês de novembro (o chamado "fluxo"), foram quase 53 mil pessoas.

Este último número recuou tanto em termos homólogos (-4%) como em cadeia (-2,5%).

As ofertas de emprego estão em queda (-0,6% face ao que aconteceu há um ano) e as colocações a subir (+25,6% em termos homólogos), embora ambas recuem de forma expressiva face ao mês anterior (-25% e -16,2%, respetivamente).