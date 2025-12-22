NOW volta a liderar prime time no domingo

O Repórter Sábado liderou o horário com 3,1% de share e uma média de 129 mil espectadores.

O Canal NOW voltou a ser o canal de informação mais visto em horário nobre, este domingo. Entre as 20h e as 24h, faixa que concentra a maior fatia de investimento publicitário, o NOW obteve 2,1% de share com uma média de 98 mil espectadores a cada minuto. Este resultado supera os 1,5% de audiência alcançados por CNN Portugal e SIC Notícias com uma média de 70 mil e 69 mil espectadores, respetivamente.



Neste horário, além do Jornal à Noite com Patrícia Matos, o NOW emitiu a segunda parte da reportagem de investigação de Cláudia Rosenbusch sobre os gastos suspeitos na câmara de Nisa. O Repórter Sábado liderou o horário com 3,1% de share e uma média de 129 mil espectadores.

O NOW está a crescer de forma consecutiva e a obter a preferência dos espectadores em cada vez mais horários. Disponível em todas as plataformas televisivas, é o canal da Sábado, Record, Negócios e Máxima.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, empresa responsável pela medição de audiências.