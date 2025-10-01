Sábado – Pense por si

Taxa de desemprego desce para 6,1% em agosto

Face ao mês de julho subiu 0,1 pontos.

A taxa de desemprego desceu 0,2 pontos para 6,1% em agosto face ao mês homólogo de 2024, e subiu 0,1 pontos percentuais em relação a julho, segundo estimativa provisória divulgada hoje pelo INE.

"A taxa de desemprego situou-se em 6,1%, valor superior ao de julho de 2025 (0,1 pontos percentuais) e inferior ao de maio de 2025 (0,1 pontos percentuais) e ao de agosto de 2024 (0,2 pontos percentuais)", avançou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE divulgou também os valores definitivos para o mês de julho, tendo revisto em alta a taxa de desemprego daquele mês para 6,0% (face ao aos 5,8% inicialmente estimados), valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao de junho de 2025, em 0,2 pontos percentuais ao de abril de 2025 e em 0,5 pontos percentuais ao de julho de 2024.

