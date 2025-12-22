O aumento em termos homólogos (de 18,4%) superou o registado em outubro (17,7%).

Edição de 16 a 22 de dezembro

O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi de 2.060 euros por metro quadrado em novembro, um novo máximo histórico e mais 18,4% do que período homólogo 2024, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística.



Avaliação bancária da habitação em recorde nos 2.060 euros/m2 em novembro Medialivre

Já face ao mês de outubro, o valor mediano de avaliação bancária na habitação em novembro significa mais 35 euros, indicou o o Instituto Nacional de Estatística (INE).