Desempregados de longa duração vão poder acumular 65% do subsídio com salário

O Governo vai mudar os incentivos ao regresso ao trabalho para os desempregados de longa duração. Assim, quem estiver há mais de um ano inscrito no centro de emprego vai poder acumular até 65% do subsídio com o salário, escreve o Jornal de Negócios.







Mariline Alves

Tópicos Governo Desemprego Trabalho Emprego

Os desempregados poderão beneficiar desta medida seis meses (ou seja, entre o 12.º e o 18º mês de inscrição no centro de emprego), depois poderão apenas acumular 45% do subsídio entre o 19.º e o 24º mês de inscrição e, por fim, 25% após dois anos de inscrição. A medida vai ser apresentada esta quarta-feira aos parceiros, em Concertação Social.Leia mais no Jornal de Negócios