Google vai cortar acesso às notícias no Canadá para não pagar à comunicação social

A Google vai remover os links de notícias dos resultados das pesquisas no Canadá assim que entrar em vigor a lei, já aprovada, que exige que as empresas de tecnologia negociem com os meios de comunicação valores a pagar pelos seus conteúdos.





"Informamos o governo que, quando a lei entrar em vigor, infelizmente teremos que remover link para notícias canadianas dos nosso produtos Search, News e Discover no Canadá", avançou o motor de pesquisa referindo ainda que considera "importante ser transparente com os editores canadianos e os utilizadores o mais cedo possível".Também a Meta, dona do Facebook e Instagram, tinha anunciado o fim de acesso a notícias através da sua plataforma para todos os utilizadores que estejam no Canadá após a aprovação da lei C-18, conhecida como Lei das Notícias Online, que aconteceu na semana passada.Este parece ser o fim de uma disputa entre as plataformas de tecnologia e os meios de comunicação, que durou anos, sobre como a receita gerada pela publicidade deve ser dividida, numa tentativa de que as gigantes tecnológicas não dominem totalmente o mercado da publicidade online.A Google considera que o "imposto link" vai contra a premissa da utilização da internet uma vez que impede as empresas de compartilharem links sem aumentarem os seus custos.Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, já tinha referido anteriormente que as empresas estavam a utilizar a tática do mais forte para evitar pagar por notícias e defendeu que "o facto desses gigantes tecnológicos preferirem cortar o acesso dos canadianos às notícias locais do que pagar a sua parte justa é um problema real". O líder canadiano avisou ainda que as "táticas de intimidação" não iriam resultar.Em 2021 uma medida semelhante foi aprovada na Austrália e a resposta da Meta e do Google foi parecida, ambos ameaçaram retirar-se. A Meta acabou até por fechar o seu feed de notícias temporariamente, no entanto, ambas acabaram por estabelecer acordos com os meios de comunicação para o pagamento de publicidade.Também na Califórnia está a ser discutida a implementação de uma "taxa de uso de jornalismo". O projeto de lei refere que a partilha das receitas publicitárias pode ser uma "tábua de salvação" para os meios de comunicação locais.