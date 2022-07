Lucros semestrais da Cofina crescem 67%

A Cofina viu os lucros semestrais dispararem 67,1%, para os 3,26 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a empresa que detém o Negócios, Correio da Manhã, CMTV, SÁBADO e Record, entre outras publicações.







Redação CM/CMTV

As receitas operacionais subiram 5,9% em termos homólogos, atingindo os 37,58 milhões de euros, sendo que as receitas de circulação encolheram 7,5%, para 14,69 milhões e as receitas de publicidade aumentaram 22,3%, até aos 13,56 milhões de euros. As outras receitas operacionais cresceram 9,4%, para 9,33 milhões.Já os custos operacionais aumentaram em 7,1%, para 30,97 milhões de euros, o que a empresa justifica com "o impacto da cobertura da guerra na Ucrânia, bem como da inflação generalizada dos preços, nomeadamente, o preço do papel, da eletricidade e dos combustíveis".O EBITDA subiu 0,3%, para 6,61 milhões de euros.

"Os resultados da Cofina confirmam o excelente desempenho dos nossos títulos e da nossa aposta na CMTV, num contexto muito desafiante, em particular devido à pressão que a inflação coloca em custos essenciais à nossa atividade, nomeadamente na área de imprensa com o custo do papel, da eletricidade e dos combustíveis", assinala Luís Santana, administrador-executivo da Cofina, citado no comunicado.