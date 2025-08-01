Há 768 dias que o canal do Correio da Manhã lidera o cabo sem qualquer interrupção.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Newsletter Na Revista no seu e-mail

01 de agosto de 2025 às 11:10

A CMTV alcançou o melhor resultado de sempre no mês de julho, terminando com 6,31% de share, equivalente a 137.360 espectadores a cada minuto do dia.



CMTV com melhor julho de sempre cresce 12,9%

A CMTV lidera sem qualquer contestação há 39 meses consecutivos. Há 768 dias que a CMTV lidera o cabo sem qualquer interrupção.

O resultado de julho é tanto mais relevante quanto a televisão do Correio da Manhã alcança uma audiência superior ao conjunto dos seus concorrentes no cabo.

A CNN fechou o mês com 2,55% de share, a SIC Notícias com 2,12%, e a RTP3 terminou julho com 0,82%.

No total, os 3 concorrentes da CMTV obtêm 5,49% em conjunto, muito abaixo do resultado do canal do CM, ou seja, 6,31%.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

Leia Também CMTV cresce mais de 10% no horário nobre em julho