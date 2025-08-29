Garantia pública no crédito à habitação de jovens abrangeu 13,2 mil contratos

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A garantia pública na compra da habitação abrangeu 13,2 mil contratos de crédito, até julho, representando 38,7% do total realizado por jovens até aos 35 anos, de acordo com dados esta sexta-feira divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).



Garantia pública apoiou 13,2 mil contratos de habitação para jovens até julho João Cortesão/Medialivre

"Nos primeiros sete meses de 2025, foram celebrados 13,2 mil contratos de crédito à habitação própria e permanente ao abrigo do regime de garantia do Estado, num montante total de 2,5 mil milhões de euros", disse o organismo, numa nota no seu 'site'.

Estes contratos, adiantou, representaram 38,7% do número de contratos e 41% do "total do montante contratado, no mesmo período, por jovens até aos 35 anos".

De acordo com o BdP, considerando o total do crédito concedido até julho desde ano pelo sistema financeiro para compra de habitação própria e permanente, "os contratos com garantia pública representaram 21,2% do número de contratos e 24,2% do montante total de crédito concedido".

Quanto ao mês de julho, o BdP contabilizou 2,4 mil contratos de crédito à habitação própria e permanente com garantia do Estado, totalizando 475 milhões de euros.

De acordo com os mesmos dados, "estes contratos representaram 45,6% dos contratos e 46,8% do montante contratado por jovens até aos 35 anos para a mesma finalidade", sendo que relativamente ao mês anterior, "o número de contratos com garantia do Estado aumentou 6,1%, e o montante contratado cresceu 6,5%".

Segundo a instituição, no final do mês passado "estavam utilizados 32,1% (348 milhões de euros) do montante total atribuído pelo Estado", no que diz respeito a garantias no âmbito deste regime.