CMTV emite documentário sobre a verdade de Rabo de Peixe

A CMTV garantiu os direitos de exibição, em estreia absoluta, da série documental Rabo de Peixe – A Verdadeira História, de Rúben Pacheco Correia. A obra, que documenta o trabalho de pesquisa que o autor realizou para escrever o livro Rabo de Peixe – Toda a Verdade (Contraponto Editores), ainda não tem data de estreia definida, mas o diretor-geral editorial da Medialivre já se congratulou com esta conquista do grupo (que detém títulos como o Correio da Manhã, Record, Jornal de Negócios e a SÁBADO).
"Sei que nos últimos dias alguns canais generalistas tentaram ficar com este produto, mas é com orgulho que posso anunciar que o Rúben [Pacheco Correia] optou por trabalhar connosco", afirmou Carlos Rodrigues. "Seguramente tem consciência de que a CMTV é a estação que lhe dá mais garantias ao nível do impacto do trabalho", acrescentou. "Rabo de Peixe – A Verdadeira História será, certamente, um sucesso, fruto desta parceria da CMTV com o autor."
O livro e o documentário de Rúben Pacheco Correia surgem na sequência do sucesso alcançado pela série ‘Rabo de Peixe’, da Netflix. De origem açoriana, o autor decidiu fazer uma pesquisa aturada sobre aquilo que realmente aconteceu e publicou, no início deste ano, um livro que tem tido grande recetividade junto do público leitor (já vai na terceira edição). Na obra, desfazem-se todos os mitos em torno da situação contada na série, apresentando-se a verdade dos factos, ainda mais rocambolescos do que se pode imaginar. Quanto à parceria com a CMTV, o investigador explica que, "mais do que uma proposta financeira", a estação lhe garante a possibilidade de estar "envolvido no projeto até à sua emissão". "Contar a verdade da história da terra que me viu nasceu é uma honra de que não podia prescindir. E o universo CM dará a esta história a dimensão que ela merece", sublinhou.
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".