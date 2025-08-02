Sábado – Pense por si

CMTV cresce mais de 10% no horário nobre em julho

CM 02 de agosto de 2025 às 11:32
Canal do Correio da Manhã registou um share médio de 6,3% no mês que terminou, mais do que todos os seus concorrentes no cabo juntos. Lidera há 40 meses consecutivos.

O crescimento não pára! A CMTV alcançou este ano o seu melhor resultado de sempre no mês de julho, terminando com 6,31% de share (um crescimento de 12,9% face ao mesmo mês do ano passado), o equivalente a 137 360 telespectadores em média a cada minuto do dia.

CMTV
CMTV

Os dados oficiais da GfK, empresa responsável pela medição de audiências em Portugal, revelam ainda que a televisão do Correio da Manhã alcançou uma audiência superior, por larga distância, ao conjunto dos seus concorrentes no cabo: a CNN Portugal fechou o mês com 2,55% de share, a SIC Notícias com 2,12%, e a RTP 3 terminou julho com 0,82%.

Contas feitas, no total, os três concorrentes da CMTV obtiveram 5,49% em conjunto, muito abaixo do resultado do canal do CM, ou seja, 6,31%.Também no horário nobre, período entre as 19h00 e a 01h00, de maior consumo televisivo, logo mais apetecível do ponto de vista do investimento publicitário, a CMTV é líder incontestável no cabo.

Registou em julho um share médio de 5,5% (204 747 telespectadores a cada minuto), uma subida de 10,4%. Assim sendo, a CMTV lidera sem qualquer contestação há 39 meses consecutivos. Por outro lado, há 768 dias que a estação da Medialivre lidera o cabo sem qualquer interrupção.

A CMTV é emitida no canal 8 da Meo, Nos, Nowo e Voda- fone, mas não está ainda disponível na oferta da TDT.

