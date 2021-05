Centeno: "A pandemia não é um choque estrutural à economia"

"A pandemia não é um choque estrutural à nossa economia", defendeu esta quarta-feira o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, na apresentação do boletim económico de maio, em Lisboa. O documento faz uma análise ao comportamento da atividade económica em 2020, o ano marcado pela covid-19.







centeno

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"A pandemia não tem associada uma necessidade de alteração estrutural na nossa economia, porque as empresas eram viáveis antes da crise e acumularam poupanças", defendeu o governador, frisando que a crise é temporária."Em 2020 o emprego foi retido nas empresas, à custa de um esforço muito significativo das empresas, do Estado e dos trabalhadores", assinalou, notando que "não faz sentido" tentar fazer alterações estruturais quando o choque foi exógeno.Segundo o documento, as medidas de apoio ao mercado de trabalho contribuíram para evitar uma queda maior do emprego em 2%, em termos anuais. Em termos trimestrais, o documento adianta que a queda de 3,8% no emprego total no segundo trimestre do ano passado, o momento mais agudo da crise, teria sido de 8%, não fossem os apoios, nomeadamente o lay-off.(Notícia em atualização)