Cansado de apagar mensagens com erros? WhatsApp vai permitir corrigi-las

O WhatsApp vai permitir editar mensagens que já foram enviadas. O anúncio foi feito na segunda-feira pela rede social e vai permitir oferecer uma funcionalidade já disponível nos concorrentes Telegram e Signal.







A edição vai poder ser feita nos 15 minutos após o envio da mensagem, anunciou a Meta, que ta,bém é dona dos gigantes Facebook e Instagram. Assim, nas próximas semanas esta funcionalidade vai ficar disponível para os mais de dois mil milhões de utilizadores da aplicação em todo o mundo."Desde corrigir um simples erro gramatical até adicionar contexto à mensagem, estamos entusiasmados por trazer-lhe maior controlo sobre as suas conversas", escreveu a rede social no seu blogue . "Só precisa de ficar a carregar na mensagem enviada e escolher a opção "editar" do menu até 15 minutos depois de a ter enviado", explica ainda.Depois de corrigir uma mensagem ela vai ficar assinalada como editada para que quem a recebeu saiba que houve alterações à versão original. Porém, não vai assinalar como é que a mensagem foi alterada ao longo do tempo.