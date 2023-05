Portugueses diminuem as poupanças

As intenções de poupança dos europeus baixaram, em média, 3 pontos face ao ano anterior (16,7%), de acordo com o Barómetro Europeu do Consumo do Observador Cetelem. Pressionados por um contexto vulnerável e incerto, os consumidores europeus veem-se obrigados a poupar menos em 2023. A maioria dos países antevê a diminuição das respetivas taxas de poupança este ano, com exceção da Suécia que prevê que se mantenham.







Sábado

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Poupança Europa Consumo Portugal EU

Em Portugal, país que apresenta tradicionalmente uma baixa cultura de poupança e cuja taxa de poupança tem estado ao longo dos anos abaixo dos 10% – com exceção de 2021, quando se registou 11,9% devido ao contexto pandémico – a que se prevê agora é de apenas 6% em 2023. O valor está bastante abaixo da média europeia (13,4%). Mais baixo, só na Polónia (3,9%) e Eslováquia (4,3%). Países como a Alemanha, Suécia e França preveem taxas de poupança de 19,6%, 18,1% e 16,7% respetivamente.A expetativa de uma menor poupança na generalidade dos países contrasta com o aumento obrigatório das despesas, sentido em 11 países, por vezes, em proporções impressionantes. Em Portugal, os consumidores antecipam um aumento dos gastos anuais em 13 pontos comparativamente a 2022 (49% vs. 36%). Na Suécia e na Eslováquia as previsões também são bem mais altas comparativamente ao ano passado.Esta dualidade – previsão de menos poupança e mais despesas – não quer dizer que os consumidores prevejam consumir mais. Os resultados evidenciam um consumo limitado, em que as despesas se estão a concentrar mais no que é indispensável para a vida quotidiana. Ainda assim, o desejo de consumir mantém-se praticamente inalterado, baixando apenas 1 ponto em relação ao ano passado, com 52% dos europeus a expressar a intenção de consumir (face a 53% no ano passado). Já um em quatro diz não ter nem o desejo nem os meios para gastar, um resultado que aumentou em 3 pontos face a 2022. Eletrodomésticos, mobiliário, decoração e renovação de interiores, bem como a compra de TV/Hi-Fi e equipamento são as categorias de consumo mais afetadas e aquelas em que as intenções de compra mais diminuem.