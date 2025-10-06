Candidaturas ao E-Lar estão encerradas. Verba esgotou em seis dias

Ministério do Ambiente anunciou que o período de submissão de candidaturas ao programa de troca de eletrodomésticos está encerrado, uma vez que a verba de 30 milhões ficou esgotada.

As candidaturas ao programa E-Lar estão encerradas, anunciou este domingo o Ministério do Ambiente e Energia depois de esgotada a verba de 30 milhões destinada à troca de eletrodomésticos.



"Devido à elevada adesão ao programa E-Lar que, em seis dias, teve cerca de 40 mil candidaturas, encontra-se esgotada a dotação prevista para este aviso, no total de 30 milhões de euros", lê-se numa nota publicada este domingo, dia 5 de outubro, no site do Fundo Ambiental.

"Por este motivo informamos que encerrou o período de submissão de candidaturas", acrescenta a mesma nota, de que o Ministério do Ambiente também deu conta nas redes sociais.

Ao todo, o E-Lar tem uma dotação de 30 milhões de euros, sendo divididos em 20 milhões de euros para as famílias mais vulneráveis, através dos “Bairros + Sustentáveis”, e as famílias que têm direito a Tarifa Social de Energia, e 10 milhões para os restantes agregados familiares, sendo que esta foi uma conquista do Executivo junto da Comissão Europeia. A este valor podem juntar-se mais 10 milhões do Fundo Ambiental.

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, já tinha admitido reforçar esta verba, antecipando uma corrida ao programa de troca de eletrodomésticos a gás por equipamentos elétricos mais eficientes. Esta medida visa apoiar as famílias a substituírem fogões, fornos e esquentadores a gás por equipamentos equivalentes elétricos, como placas (convencionais ou de indução), fornos elétricos ou termoacumuladores de classe energética A ou superior.

O programa aproveita o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para combater a pobreza energética e melhorar o conforto térmico das habitações, impulsionando a descarbonização do setor residencial.

Em entrevista ao programa do Negócios no Now, Graça Carvalho indicou que poderia haver realocação de verbas dentro do PRR, no valor de 60 milhões de euros.

O prazo para apresentação das candidaturas arrancou no passado dia 30 de setembro, tendo como limite a data de 30 de junho de 2026, para encerrar, caso não fosse esgotada a verba antes desse momento.