Candidaturas ao E-Lar estão encerradas. Verba esgotou em seis dias

Ministério do Ambiente anunciou que o período de submissão de candidaturas ao programa de troca de eletrodomésticos está encerrado, uma vez que a verba de 30 milhões ficou esgotada.

As candidaturas ao programa E-Lar estão encerradas, anunciou este domingo o Ministério do Ambiente e Energia depois de esgotada a verba de 30 milhões destinada à troca de eletrodomésticos.

Governo propõe reforço do programa E-Lar para combater a pobreza energética
"Devido à elevada adesão ao programa E-Lar que, em seis dias, teve cerca de 40 mil candidaturas, encontra-se esgotada a dotação prevista para este aviso, no total de 30 milhões de euros", lê-se numa , dia 5 de outubro, no site do Fundo Ambiental. 

"Por este motivo informamos que encerrou o período de submissão de candidaturas", acrescenta a mesma nota, de que o Ministério do Ambiente também deu conta nas redes sociais.

Ao todo, o E-Lar tem uma dotação de 30 milhões de euros, sendo divididos em 20 milhões de euros para as famílias mais vulneráveis, através dos “Bairros + Sustentáveis”, e as famílias que têm direito a Tarifa Social de Energia, e 10 milhões para os restantes agregados familiares, sendo que esta foi uma conquista do Executivo junto da Comissão Europeia. A este valor podem juntar-se mais 10 milhões do Fundo Ambiental.

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, , antecipando uma corrida ao programa de troca de eletrodomésticos a gás por equipamentos elétricos mais eficientes. Esta medida visa apoiar as famílias a substituírem fogões, fornos e esquentadores a gás por equipamentos equivalentes elétricos, como placas (convencionais ou de indução), fornos elétricos ou termoacumuladores de classe energética A ou superior.

O programa aproveita o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para combater a pobreza energética e melhorar o conforto térmico das habitações, impulsionando a descarbonização do setor residencial.

O prazo para apresentação das candidaturas arrancou no passado dia 30 de setembro, tendo como limite a data de 30 de junho de 2026, para encerrar, caso não fosse esgotada a verba antes desse momento.

