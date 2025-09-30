Passo a passo, saiba como garantir o seu "voucher" do E-Lar

As candidaturas ao apoio do Governo arrancam esta terça-feira, 30 de setembro. Para receber o "voucher" que financia a substituição de equipamentos a gás por alternativas elétricas eficientes, basta reunir a documentação obrigatória, ir ao portal do Fundo Ambiental e ativar o apoio numa loja aderente.
E-Lar traz “vouchers” até 1.683 euros para trocar eletrodomésticos. Saiba como funciona
Formulário
de candidatura –
No dia 30 de setembro, aceda à plataforma e selecione o formulário do Programa
E-Lar.
Documentos
necessários – Tenha à mão: o Número de Identificação Fiscal (NIF), Número de Segurança Social (NISS), nome e morada completos do candidato, número do Código de Ponto de Entrega (CPE) e fotografia do equipamento antigo a ser substituído (fogão a gás, forno a gás ou esquentador).
Validação – Após submissão, aguarde
notificação por email. Se for elegível, receberá o Termo de Aceitação da candidatura na plataforma, que deverá validar num prazo máximo de 5 dias úteis. Se a candidatura for considerada não elegível, o candidato será notificado por email com a fundamentação e poderá corrigir as situações assinaladas em sede de audiência prévia.
Só após a assinatura do Termo de Aceitação é que o candidato receberá o "voucher" E-Lar.
"Voucher" E-Lar–
Validada a candidatura, o sistema emite um "voucher" digital que permite aceder aos equipamentos elegíveis e aos respetivos serviços através da rede de fornecedores qualificados. Este "voucher" pode ser utilizado apenas uma vez e o prazo para a sua ativação na loja do fornecedor é de 60 dias.
Utilização
em loja – O "voucher" deve ser usado numa loja aderente, para compra dos equipamentos elétricos de classe A. A entrega e instalação são obrigatórias, bem como a recolha do
equipamento antigo.
É importante guardar a fatura emitida pelo fornecedor e deverá conservar os documentos relativos à candidatura e execução das intervenções durante o prazo de cinco anos.
Custos
adicionais – Se
escolher modelos acima do tecto do apoio, paga apenas a diferença. Mas atenção:
eventuais obras na instalação elétrica ou aumento da potência contratada não
estão incluídos — faça bem as contas antes de avançar.
