Sábado – Pense por si

Dinheiro

Governo abre a porta a mais dinheiro para “vouchers” do E-Lar

13:01
As mais lidas

Medida que visa melhorar conforto térmico das habitações conta com 30 milhões de euros do PRR, a que se somam 10 milhões do Fundo Ambiental. Executivo antecipa forte procura, admitindo que tem capacidade para alocar mais fundos.

Estão abertas as candidaturas ao programa que visa melhorar o conforto térmico das habitações dos portugueses. Depois de alguns meses de espera, as famílias podem começar a pedir os “vouchers” que permitem substituir equipamentos a gás por outros a energia elétrica. A expectativa do Governo é de que se assista a uma corrida a este apoio, admitindo que esgote rapidamente, daí que abra a porta a aumentar as verbas disponíveis.

A ministra do Ambiente e Energia discursa sobre os vouchers do E-Lar
A ministra do Ambiente e Energia discursa sobre os vouchers do E-Lar TIAGO PETINGA/LUSA

Artigos Relacionados
Tópicos Família Governo Crime lei e justiça
Investigação
Opinião Ver mais
Miguel Costa Matos
Miguel Costa Matos
Por nossas mãos

O valor da nossa força

Não é por acaso que vemos nos partidos de extrema-direita uma relação direta entre o sucesso político e foco de mensagem. Essa é uma competência importante num político e num partido mas uma cada vez mais rara no mundo das redes sociais.

Paulo Lona
Paulo Lona

A independência da justiça brasileira sob ataque

Os sistemas de justiça independentes, pilares essenciais da democracia, enfrentam hoje estratégias concertadas de descredibilização e intimidação: magistrados visados nas redes sociais, campanhas de difamação patrocinadas, ameaças físicas e mesmo retaliações internacionais.

Menu shortcuts

Governo abre a porta a mais dinheiro para “vouchers” do E-Lar