Canal NOW premiado pelos Meios & Publicidade na categoria Criatividade em Autopromoções e Inovação em Media

No total, o grupo Medialivre foi distinguido com três prémios.

28 de outubro a 3 de novembro

Edição de 28 de outubro a 3 de novembro

Este ano, um ano depois do seu lançamento, o canal NOW foi premiado, pela primeira vez, pelos Meios & Publicidade. O canal com pouco mais de um ano distinguiu-se na categoria de televisão, vencendo o prémio de ouro.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu esta segunda-feira, na Estufa, em Monsanto.

Além do prémio atribuído ao canal NOW, o grupo Medialivre recebeu ainda outros dois prémios, atribuídos pelos Meios & Publicidade.

Foi premiada a campanha fake news do Correio da Manhã e a campanha do lançamento acidental da revista SÁBADO.