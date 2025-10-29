Sábado – Pense por si

Dinheiro

Entrada de italianos no capital da Impresa prevista para o final do ano

Jornal de Negócios 20:44
Capa da Sábado Edição 28 de outubro a 3 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de outubro a 3 de novembro
As mais lidas

Negociações entre a dona da SIC e Expresso e a MFE, controlada pela família Berlusconi, estão mais próximas de um desfecho.

As negociações para a compra de uma participação no grupo Impresa por parte da MFE – MediaForEurope, controlada pela família Berlusconi, registaram avanços nos últimos dias. O final deste ano é agora apontado como a data-chave para a entrada do grupo italiano de media no capital da dona da SIC e Expresso.

Família Berlusconi pondera compra da Impresa, dona da SIC
Família Berlusconi pondera compra da Impresa, dona da SIC

Leia o artigo na íntegra no site do

Tópicos Televisão Impresa
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

Entrada de italianos no capital da Impresa prevista para o final do ano