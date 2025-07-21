Canal NOW bate recorde com melhor semana de sempre a crescer 282%

O NOW é o projeto televisivo que agrega o Negócios, o Record, a Sábado e a Máxima.

O canal NOW fechou a semana com um share médio de 1,98%, o melhor resultado de sempre da estação.Trata-se de uma subida de 282% em relação ao arranque do canal.



O NOW continua assim a bater recordes sucessivos, depois de fechar o mês de junho com o melhor share de sempre, registo que vai ser batido em julho.

O NOW é o projeto televisivo que agrega o Negócios, o Record, a Sábado e a Máxima. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone. Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.