NOW a crescer: vence CNN Portugal no horário nobre

O NOW continua a bater recordes sucessivos, depois de fechar o mês de junho com o melhor share de sempre, registo que vai ser batido em julho.

O NOW continua a crescer e a alcançar vitórias nos vários horários. Esta terça-feira voltou a reunir a preferência dos espectadores no horário nobre, período que concentra a maior fatia de investimento publicitário. Entre as 20 horas e as 24 horas alcançou 1,8% de share com uma média de 78 mil espectadores a cada minuto. Este resultado garantiu uma vitória sobre a CNN Portugal, que teve 1,4% de share e uma média de 69 mil espectadores neste período.



Canal NOW a crescer

O Guerra e Paz, com Germano Almeida e Catarina Caria, foi um dos formatos que contribuiu para este desempenho. Alcançou 1,4% de share com 54 356 pessoas a cada minuto, bem acima 40 755 espectadores da CNN Portugal nesse horário, equivalentes a 1% de share.

O “Guerra e Paz” de ontem, único programa diário de análise internacional da TV portuguesa, voltou, assim, a ter um excelente desempenho, tendo atingido um pico de 77402, pelas 22h58, na parte da análise com Catarina Caria, minuto em que obteve um share de 1.81%.No total diário, o NOW fechou o dia com 2% de share médio, confirmando a tendência de crescimento que tem apresentado. Já na semana anterior tinha alcançado um share médio de 1,98%, o melhor resultado de sempre da estação.Este valor significa um subida de 282% em relação ao arranque do canal.O NOW continua assim a bater recordes sucessivos, depois de fechar o mês de junho com o melhor share de sempre, registo que vai ser batido em julho.

O NOW é o projeto televisivo que agrega o Negócios, o Record, a Sábado e a Máxima. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone e é o projeto televisivo que agrega o Record, o Negócios, a Sábado e a Máxima.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.