A companhia aérea British Airways anunciou hoje o cancelamento de quase todos os voos no Reino Unido no primeiro dia de uma greve de pilotos, que reivindicam melhores salários."Não temos escolha a não ser cancelar quase 100% dos nossos voos", afirmou a transportadora em comunicado, alegando não ter recebido detalhes sobre que pilotos iam fazer greve.A greve deverá afetar dezenas de milhares de viajantes, já que a empresa opera cerca de 850 voos diários no Reino Unido, sobretudo a partir dos aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres. Os clientes que tinham voos marcados para segunda e terça-feira provavelmente "não conseguirão viajar como planeado", indicou a British Airways.O protesto foi convocado pela Associação de Pilotos de Companhias Aéreas Britânica, devido a uma disputa sobre pagamentos com a transportadora aérea.