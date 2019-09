Opioides: vender um vício disfarçado de cura

ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O dia 26 de agosto ficará para a História como a primeira vez que uma empresa foi responsabilizada pela crise de opioides que assola os Estados Unidos desde os anos 90. O estado do Oklahoma processou cerca de dez farmacêuticas por práticas comerciais abusivas, que terão dado origem à subida do consumo de analgésicos opioides, mas a Johnson & Johnson foi a única condenada (até então), tendo sido obrigada a pagar uma indemnização de 522 milhões de euros ao estado pelos danos causados à saúde pública.Só no Oklahoma, e como é argumentado no processo, esta categoria de medicamentos terá contribuído para a morte de duas mil pessoas desde 2000. E os números são mais impressionantes quando se olha para a situação nacional. Entre 1999 e 2017, morreram nos Estados Unidos 200 mil pessoas por consumo excessivo de opioides, uma categoria que inclui não só a ilegal heroína mas também medicamentos legais, prescritos por médicos, como o fentalino, a morfina, a oxicodona ou o tramadol, utilizados para o tratamento da dor crónica.