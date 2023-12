Há 28 anos à espera da casa dos sonhos. Reveja o Investigação SÁBADO

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um alegado desvio de 8 milhões de euros relacionado com terrenos e casas à espera de licenciamento. A AUGI de Pinheiro Ramudo, uma área de génese ilegal em Palmela, está à espera de ser licenciada há mais de duas décadas. Centenas de famílias compraram ali lotes de terreno para poderem construir a casa dos seus sonhos e ao longo de anos, foram pagando a uma comissão criada para tratar de todas as infraestruturas e licenciamento da urbanização. Mas 28 anos depois, nada foi feito. Há já três arguidos, suspeitos do crime de abuso de confiança agravado.



Durante anos, a comissão da AUGI criada para tratar do licenciamento nunca prestou contas nem fez as obras que estavam previstas, como construir a rede de esgotos, água, eletricidade e arruamentos. Por esse motivo, muitas famílias que ali investiram as poupanças deixaram de pagar à comissão que avançou com execuções. Muitas dessas famílias sobrevivem agora com ordenados e reformas penhoradas.

Três dos elementos da antiga comissão da AUGI já foram constituídos arguidos num processo em que estão ainda a ser investigados o revisor de contas, o contabilista e o dono de uma empresa de consultadoria. A Câmara Municipal de Palmela aguarda desde 2010 pelo pagamento das taxas das obras de urbanização que ascendem a mais de 4 milhões de euros. E a pergunta que todos fazem é: onde param os oito milhões de euros?

