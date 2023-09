Verão é a época preferida dos portugueses para fazerem obras em casa

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Com o calor nas ruas e as férias à porta são muitos os portugueses que optam por fazer obras no verão. Os projetos de bricolage que estão guardados nas gavetas ganham vida e as remodelações há muito esperadas começam a tornar-se realidade.







Tópicos Obras construção estudo KuantoKusta verão

Um estudo, feito pelo site KuantoKusta, indica que entre os dias 1 e 28 de agosto a procura por materiais de construção disparou 117,6%. Os pavimentos são os mais procurados (+153,7%), seguindo-se os telhados (+103,4%), os revestimentos (+92,1%) e os equipamentos de climatização (71,5%).Com as temperaturas a subir, muitos foram os consumidores que adquiriram climatizadores (+160,2%), humidificadores (+126,9%) e ventoinhas e ventiladores (+117,5%).