Partilhar a cama com a ex-mulher é um dos piores momentos do seu dia. Para tentar adormecer depressa, depois de deitar o filho de 6 anos, Artur (nome fictício) pratica meditação. Mesmo assim, confessa que esta é a altura do dia em que se sente mais sozinho, porque com a ex tem uma relação meramente funcional desde há quatro anos. Intimidade? Zero. Manifestações de afeto? Perderam-se há muito.