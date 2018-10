A medida, que faz parte de uma versão preliminar da proposta de Orçamento de Estado, é a concretização da promessa feita ao PAN por Pedro Nuno Santos e Carlos César.

A isenção de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de que beneficiavam os "artistas tauromáquicos" vai acabar no próximo ano, segundo uma proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), a que a Lusa teve acesso.



A medida, que faz parte de uma versão preliminar da proposta de Orçamento que hoje esteve em debate no Conselho de Ministros, é a concretização da promessa feita ao PAN pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, e o líder do grupo parlamentar do PS, Carlos César.



Na proposta de Orçamento é feita uma alteração ao código do IVA onde se especifica quem está isento de imposto, desaparecendo a menção aos artistas tauromáquicos.



No mesmo documento especifica-se que as "prestações de serviços efectuadas aos respectivos promotores por artistas tauromáquicos, actuando quer individualmente quer integrados em grupos, em espectáculos tauromáquicos" passam a ser tributados à taxa intermédia de 13%.



O PAN, aquando da promessa que lhes havia sido feita, classificou o fim da isenção como uma medida que representa "maior justiça tributária".



O Governo aprovou hoje a proposta de OE2019, o relatório e as Grandes Opções do Plano e o Quadro Plurianual de Programação Orçamental, disse à agência Lusa fonte oficial do executivo.



O documento será entregue no parlamento na segunda-feira.