A medida acordada entre Bloco de Esquerda e Governo no Orçamento de Estado para a eliminação do corte do factor de sustentabilidade nas pensões antecipadas já em 2019 poderá envolver mais de 40 mil pessoas e custar ao Estado 182,6 milhões de euros.

De acordo com o jornal Público, a redução de 14,5% no valor aplicado às pensões antecipadas será eliminada em duas fases: em Janeira, deixará de ser retirada esta percentagem à faixa etária igual ou superior aos 63 anos e que, aos 60 anos, já tinha 40 anos de desconto. Em Outubro de 2019, é eliminado para todas as pensões antecipadas pedidas por quem, aos 60 anos de idade, tenha 40 anos de descontos.

No entanto, estas pensões terão apenas o corte por antecipação de 6% por cada ano que falte para a idade legal de reforma, acabando a dupla penalização.

O acordo entre PCP e Governo já previa o fim do factor de sustentabilidade em todas as reformas antecipadas, mas a medida deveria entrar em vigor em 2019 e 2020. Através das negociações com o Bloco de Esquerda, a medida entrará definitivamente e já em vigor do novo regime do próximo ano.

"Ficou definido o fim da penalização pelo factor de sustentabilidade em duas fases, já em Janeiro para quem tem 63 anos de idade e, a partir de Janeiro de 2020, para quem tenha mais de 60 anos de idade", anunciou, na passada quinta-feira, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira. Mas, este sábado, Mariana Mortágua revelou que "a segunda fase irá iniciar-se em Janeiro e a terceira fase em Outubro".