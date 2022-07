Apple e Google alvo de ações judiciais em Portugal

A Google e o Facebook foram alvo de duas ações no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, em Santarém. Os queixosos pretendem que as companhias devolvam mais de 200 milhões de euros aos clientes portugueses que usam as lojas de aplicações, avança o Expresso.





As ações deram entrada no Tribunal da Concorrência pela mão de Fabrizio Esposito, professor de Direito da Universidade Nova. "As queixas alegam que a Apple e a Google agiram sistematicamente em violação do direito da concorrência ao cobrarem comissões excessivas a milhões de compradores portugueses de aplicações (Apps)", explicou o jurista ao Expresso.Ações populares (como esta) são situações em que o autor do processo quer obrigar uma empresa a compensar vários consumidores que terão de provar ter sido prejudicados pela empresa em causa, explica o semanário.