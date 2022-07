Estado regista excedente de 1.113 milhões de euros no 1º semestre

O Estado registou um excedente de 1.113 milhões de euros no primeiro semestre, em contabilidade pública, o que traduz uma melhoria de 8.429 milhões de euros face aos primeiros seis meses de 2021, anunciou esta terça-feira o Ministério das Finanças.







"A execução orçamental das Administrações Públicas, em contabilidade pública, registou um excedente de 1.113 ME [milhões de euros] no primeiro semestre de 2022, evidenciando uma melhoria de 8.429 ME face ao mesmo período de 2021, momento em que a atividade económica foi fortemente afetada por um confinamento geral", refere o Ministério tutelado por Fernando Medina num comunicado em antecipação à Síntese de Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO).Comparando com o primeiro semestre de 2019, período em que a atividade económica não estava a ser afetada pela pandemia, verifica-se uma melhoria menos expressiva (+1.767 milhões de euros), indica.Os dados divulgados pelo Governo são na ótica da contabilidade pública, que difere da contabilidade nacional, utilizada tradicionalmente pelas instituições para avaliação do saldo orçamental por Bruxelas, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).