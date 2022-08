Apple deve apresentar iPhone 14 a 7 de setembro

A Apple está "a apontar" para 7 de setembro como data para a apresentação do iPhone 14, avança esta quarta-feira a Bloomberg citando fontes conhecedoras.







Os eventos da Apple são sempre aguardados com grande expectativa e tendem a influenciar a cotação das ações da empresa.Além do novo smartphone, também deverão ser apresentados os novos modelos do iWatch.Se o calendário for cumprido, o iPhone 14 deverá chegar às lojas cerca de 10 dias após a apresentação, sendo que, segundo a Bloomberg, alguns funcionários de lojas de retalho já foram instruídos para se prepararem para um "grande lançamento de um novo produto" a 16 de setembro.O evento será transmitido online e não terá componente presencial, na senda do que a Apple tem feito desde o início da pandemia.A Bloomberg refere que o iPhone 14 será visualmente semelhante ao iPhone 13, mas não contará com a versão "mini", com écrã de 5,4 polegadas, e terá um modelo com um "display" de 6,7 polegadas. Esta será a primeira vez que a Apple terá um iPhone com um écrã desta dimensão sem ser na gama Pro.O iPhone 14 Pro terá um processador mais rápido, enquanto a gama comum do novo iPhone manterá o processador A15 do iPhone 13.