Alfredo Casimiro recebeu 7,6 milhões antes de pagar pela Groundforce

Antes de pagar pela Groundforce, privatizada em 2012, durante o Governo de Pedro Passos Coelho, Alfredo Casimiro, acionista privado da empresa de assistência aeroportuária, recebeu 7,6 milhões de euros em comissões pela gestão realizada. Só depois, já em 2018, é que pagou 3,6 milhões de euros pela Groundforce, onde detém uma participação de 50,1%. A notícia sobre o atraso no pagamento - feito por execução de uma garantia bancária - e sobre o facto de Casimiro ter recebido mais em comissões do que aquilo que pagou pela empresa foi avançada na semana passada pela SÁBADO.





Os números foram apresentados por Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, que está a ser ouvido esta quarta-feira, 24 de março, na Assembleia da República. "Fizeram uma privatização da Groundforce que resultou em entradas de dinheiro para a empresa do senhor Alfredo Casimiro no montante de 7,6 milhões de euros até 2018", começou por dizer o ministro, em resposta a questões do deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP.Em causa estão as chamadas "fees de gestão", que foram entregues ao acionista privado em função das receitas obtidas pela Groundforce. Assim, entre 2012 e 2015, Alfredo Casimiro recebeu comissões de 5,4 milhões de euros. Já entre 2015 e 2018, recebeu outros 2,2 milhões de euros.A justificar estes pagamentos esteve o aumento da faturação da Groundforce no período posterior à privatização. "Mas quem é responsável por este aumento da faturação é a TAP, empresa pública, que responde por 70% da faturação da Groundforce", ressalvou Pedro Nuno Santos.Foi só depois de receber estes pagamentos que, em 2018, Alfredo Casimiro pagou à TAP, finalmente, pela compra da Groundforce, entregando à companhia aérea um montante total de 3,7 milhões de euros."Quantos portugueses gostavam de ter feito este negócio? Alfredo Casimiro não comprou empresa nenhuma, recebeu dinheiro para a ter", afirmou o ministro.