Moratórias da casa no valor de 3,7 mil milhões terminam este mês

É o primeiro teste: as moratórias privadas de crédito à habitação que acabam agora abrangem um quinto do total do crédito à habitação sob moratória. Banco de Portugal detalha números globais.

Quase 303 mil famílias beneficiavam no final de janeiro deste ano de uma suspensão do pagamento de capital e juros do crédito à habitação, num valor total de crédito sob moratória de 17,1 mil milhões de euros. A informação foi divulgada esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, que detalhou pela primeira vez o valor abrangido pelas chamadas moratórias privadas que terminam já no final deste mês: o crédito total que voltará a ser alvo de pagamento de capital e juros é de 3,7 mil milhões, cerca de 21% do total em moratória.