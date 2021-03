O homem que comprou a Groundforce sem dinheiro

As negociações estavam encaminhadas: no início deste mês o Governo autorizava que a TAP adiantasse mais três milhões de euros à sua participada em apuros Groundforce, para ajudar a pagar os salários de Fevereiro. Durante uma semana a TAP e o ministério liderado pelo ministro Pedro Nuno Santos tinham negociado com Alfredo Casimiro, o accionista maioritário da Groundforce: a troco do dinheiro, Casimiro daria as suas ações na empresa como garantia, cedência que começou por recusar, mas que depois admitiu publicamente estar pronto a fazer.



Só que quando os advogados da TAP receberam a cópia do contrato assinado pelo empresário, já perto da meia-noite do último dia do prazo acordado, viram que faltava algo: não havia referência ao penhor das ações. A reação foi de incredulidade total.



Era já madrugada quando Alfredo Casimiro confirmou, ao telefone, que não podia cumprir porque, afinal, as ações não eram suas - estavam dadas como penhor ao Montepio, o banco que lhe emprestou dinheiro para comprar a Groundforce.