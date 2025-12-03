Sábado – Pense por si

NOW derrota SIC Notícias no horário nobre

O canal NOW voltou ontem a ultrapassar a SIC Notícias no horário nobre.

Entre as 20 e as 24 horas, o NOW obteve uma audiência média de 53.800 espectadores a cada minuto daquele horário, o que corresponde a 1,3% de share.

Neste horário de prime-time, período de maior consumo televisivo e investimento publicitário, a SIC Notícias voltou a ficar atrás do NOW, com 51.900 espectadores por minuto e 1,2% de share.

O NOW é emitido no canal 9 de todas as plataformas de cabo.

É o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos da SÁBADO, Record, Negócios e Máxima.

Os resultados citados são medidos pela GFK.

