Sábado – Pense por si

Dinheiro

Venda da Impresa: os bastidores de um negócio entre famílias

Ana Taborda e Bruno Faria Lopes 23:00

Uma fuga de informação mudou tudo e manteve os Balsemão no comando. A MFE dos Berlusconi esteve perto de desistir. Alguns acionistas minoritários, que incluem famílias há anos aliadas dos Balsemão, não estão contentes.

No dia da morte de Francisco Pinto Balsemão, as negociações para salvar o grupo que construiu, a Impresa, estavam a avançar a todo o gás. Para trás tinha ficado o risco de rutura negocial com o gigante Media For Europe (MFE), dominado pela família Berlusconi - aproximava-se o fim de outubro e estavam a ser limados os obstáculos maiores para concluir o processo negocial duro, que levava já dois meses. A morte do fundador foi um sismo emocional na Impresa, mas “não acelerou, nem atrasou” o que estava em marcha para estabilizar a dona da SIC e do Expresso, explica uma fonte conhecedora do processo. O evento com influência decisiva para o resultado final do negócio já acontecera antes: uma fuga de informação em Itália.

Venda da Impresa: os bastidores de um negócio entre famílias