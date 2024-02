Cerca de 40% dos portugueses que conseguem poupar amealham até €100

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Dois em cada três portugueses indicam conseguir poupar ao final do mês, com 44% dos inquiridos que o fazem a sinalizarem que poupam até 100 euros, segundo um estudo da corretora XTB hoje divulgado.







De acordo com o estudo sobre os hábitos de poupança e investimento em Portugal, realizado pela Netsonda para a XTB, 65% dos inquiridos afirma poupar ao fim do mês, sendo sobretudo homens, numa faixa etária entre os 18 e os 29 anos de idade, com formação académica (mestrado ou mais) e com um nível médio a alto de literacia financeira.Dos dois em cada três portugueses que poupam, 90% conseguem amealhar mais de 500 euros por mês: destes 90%, 44% indica que poupa até 100 euros por mês, contra 24% que poupa entre 100 e 200 euros e 22% entre 200 a 500 euros. Já apenas 2% poupa mais de 1.000 euros.Para a maioria dos inquiridos "fazer uma viagem é um dos principais objetivos de curto prazo, seguido da compra de um automóvel", enquanto a longo prazo, "a criação de um pé-de-meia e a preparação para a reforma são os dois principais motivos para poupar".Entre os 35% que indicou não ter capacidade de poupança, um elevado custo de vida e salários baixos foram as principais causas apontadas.O estudo indica ainda que 56% dos inquiridos revela que já investiu, sendo que dois em cada cinco refere que "faz investimentos de forma recorrente".Relativamente aos investimentos, 53% dos investidores que investem recorrentemente indica estar otimista, enquanto 13% afirma estar pessimista, tendo a maioria dos inquiridos indicado serem conservadores ou muito conservadores nos investimentos.O estudo aponta ainda que cerca de três em cada cinco inquiridos indicou que, o valor médio que canaliza para investimentos "está entre os mil e os cinco mil euros por ano".A recolha de informação decorreu entre os dias 12 e 18 de janeiro, sendo baseado em 1.000 entrevistas online e tem uma margem de erro de 3,10%.